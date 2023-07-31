К выходным в Крыму ожидается 40-градусная жара

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На предстоящих выходных в Крыму ожидается жара, температура воздуха может достигнуть 40 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, почти всю неделю в Крыму будет властвовать антициклон. На полуострове ожидается солнечная погода. В понедельник и вторник температура воздуха составит 29-34 градуса, а в среду и четверг повысится до 35. В пятницу столбик термометра достигнет отметки в 37 градусов.

– И к следующим выходным я не исключаю, что будет 35-40 градусов, то есть некое дыхание Сахары, – отметил Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Специалист пояснил, что жара, которая в настоящее время наблюдается в Средиземноморье, доберется и до Крыма.

Напомним, 31 июля на Крымском полуострове осадков не ожидается. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 29-31 градус. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха составит 26-28 градусов.