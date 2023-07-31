На ярмарках в Симферополе продали 37 тонн продукции

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В субботу и воскресенье, 29 и 30 июля на ярмарках выходного дня в Симферополе продали более 37 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарках продавалась продукция, произведенная и выращенная в Крыму. Речь идет об овощах, фруктах, мясе, колбасе, рыбе, крупах и многом другом. Купить эти товары можно было на шести площадках.

– Товаропроизводители реализовали 37,2 тонны свежей продукции, – отметили в администрации.

Сообщается, что торговля ведется без посредников, а поэтому цены ниже рыночных.