Крымчанин помог украсть у бизнесмена 4 млн рублей: ему объявили приговор

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В Саках 27-летнего местного жителя признали виновным в пособничестве в краже у предпринимателя свыше 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в январе 2020 года. Крымчанин привез на машине четверых знакомых к дому бизнесмена. Те украли оттуда 4,2 млн рублей. Далее молодой человек увез воров с похищенным. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденный должен заплатить миллион рублей.

Один из воров уже осужден. Ему дали реальный срок. Дело в отношении еще трех фигурантов пока расследуют.