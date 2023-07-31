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НовостиОбщество31 июля 2023 11:15

В Белогорском районе Крыма убрали зерновые и зернобобовые с площади в 17 тыс. га

Это 66% от общей посевной площади
Дмитрий Коренев
В Белогорском районе продолжается уборка ранних зерновых и зернобобовых культур

В Белогорском районе продолжается уборка ранних зерновых и зернобобовых культур

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Белогорском районе Республики Крым продолжается уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Как сообщается в телеграм-канале администрации района, по состоянию на 31 июля убрано 16 846,1 га, что составляет 66,7% от общей посевной площади.

– Намолочено 47 859,1 тонн, средняя урожайность составляет 28,4 центнеров с гектара, – говорится в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук сообщил, что в Крыму в 2023 году заложат 2 тысячи га новых виноградников. В этом году крымские виноградари получат 870 млн рублей господдержки.

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