Погода на 1 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Вода в Черном море прогрелась до +24°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 августа на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- Днем местами пройдут грозовые дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 29...31°.Ветер северо-восточный 8-13 м/с.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., 28…30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +29 …+30°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +29…+31°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +28…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Саках +29…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Керчи +28…+29°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +28…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Судаке +28…+29°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Черноморском +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +30…+31°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно, гроза.
В Армянске +28…+30°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +27…+28°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +17…+24°, в Азовском до +24°
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