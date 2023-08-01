Погода на 1 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Вода в Черном море прогрелась до +24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 августа на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Днем местами пройдут грозовые дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 29...31°.Ветер северо-восточный 8-13 м/с.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +29 …+30°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +29…+31°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +28…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +29…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Керчи +28…+29°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +28…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Судаке +28…+29°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +30…+31°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно, гроза.

В Армянске +28…+30°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +27…+28°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+24°, в Азовском до +24°

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