В Судаке пьяный водитель Chery врезался в ВАЗ: пострадали четыре человека

Фото: пресс-служба МВД по РК

В воскресенье, 30 июля, в Судаке столкнулись Chery Amulet и ВАЗ-2104, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария произошла в 21.30. Мужчина 1984 года рождения ехал за рулем Chery по автодороге Грушевка – Судак. Легковушка выехала на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «Жигули». За рулем отечественного авто находился мужчина 1990 года рождения.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Травмы получили оба водителя, а также пассажиры ВАЗа 1995 и 2020 года рождения. Их доставили в больницу.

– По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель автомобиля Chery Amulet в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в МВД.

По факту инцидента проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.