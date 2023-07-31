Лжеполицейские требовали у крымчанина 30 тысяч рублей: их будут судить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красногвардейском районе 23-летнего молодого человека и 39-летнюю женщину обвиняют в покушении на мошенничество на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В апреле парень и женщина разговаривали с жителем района. Сообщники убедили крымчанина в том, что они могут помочь получить водительские права за деньги. Тот согласился передать 30 тысяч рублей.

– Злоумышленники преставились сотрудниками правоохранительного органа, потребовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, – отметили в МВД.

Однако мужчина обратился к настоящим правоохранителям. При передаче денег силовики задержали обвиняемых. Фигуранты признали свою вину. Уголовное дело направили в суд.