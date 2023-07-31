Фото: «Крым 24»

В Ялте к 2025 году благоустроят девять дворов.

– В Ялте благоустроят девять дворов. На это потратят почти 100 миллионов рублей из федерального бюджета, – передает «Крым 24».

В 2024 году планируют приступить к благоустройству четырех дворовых территорий по следующим адресам: ул. Дзержинского, 34; ул. Кирова в районе домов №134/136/138, ул. Щербака №21/23/25; ул. Суворовская, 12 (корп. 1,2,3), 14 (корп.1,2.). На 2025 год запланировано благоустройство дворов по ул. Ливадийской, 6 (корп. 1,2), ул. Крупской, 20 (корп.1,2,3), а также ул. Виткевича, 7, 9 и 12 в пгт Кацивели.

Напомним, параллельно в Ялте будут благоустраивать общественную территорию на ул. Сеченова и Милютинский парк в Алупке.

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