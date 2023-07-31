Крымский тхэквондист взял три «золота» на Чемпионате и Первенстве мира в Бишкеке

Фото: Минспорт Республики Крым

Сегодня в Бишкеке завершились Чемпионат и Первенство мира по тхэквондо ГТФ среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 15-17 лет, юношей и девушек 12-14 и 10-11 лет. Как сообщает Крымское информационное агентство, двое воспитанников ГБУ ДО РК «Спортивная школа №5» в общей сложности завоевали пять медалей.

– Никита Тришков завоевал 2 место, Игорь Кириенко три первых места и одно второе место, – говорится в сообщении.

Игорь Кириенко взял три первых места и одно второе место. Фото: Минспорт Республики Крым

Никита Тришков завоевал 2 место. Фото: Минспорт Республики Крым

В составе сборной России в соревнованиях принимали участие 163 спортсмена. По итогам соревнований наша сборная заняла первое общекомандное место.

Фото: Минспорт Республики Крым

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