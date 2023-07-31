КФУ отреставрирует один из своих старейших корпусов в Симферополе

Фото: пресс-служба КФУ

Крымский федеральный университет имени Вернадского отреставрирует один из старейших корпусов – здание Института филологии в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Корпус находится на улице Ленина. Его построили в конце XIX века. Здание является объектом культурного наследия. Корпус поручил отремонтировать и.о. ректора Владимир Курьянов.

– Научно-исследовательский институт «КрымНИИпроект» проводит работу над проектно-сметной документацией, – рассказал проректор по развитию и эксплуатации имущества КФУ Константин Трегубов.

Далее будет решаться вопрос получения денежных средств на реставрацию. Трегубов отметил, что на работу с документацией и согласования потребуется до года, а еще примерно полтора – на саму реставрацию. За это время планируют восстановить фасад и провести капремонт внутри. Заявку на финансирование планируют подать в Министерство культуры России в 2023 году.