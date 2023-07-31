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НовостиОбщество31 июля 2023 13:53

В Крыму установили более 3500 дорожных знаков в 2023 году

Это нужно для того, чтобы повысить безопасность движения
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

С начала 2023 года в Крыму установили более 3500 дорожных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

– ГУП РК «Крымавтодор» продолжает проводить работы по замене старых дорожных знаков, находящихся в ненормативном состоянии, – отметили в ведомстве.

С начала года в Крыму установили более 3500 знаков. Они появились на дорогах регионального и межмуниципального значения. Как пояснили в Минтрансе, знаки меняют для того, чтобы повысить безопасность движения и снизить концентрацию ДТП. Кроме того, сотрудники «Крымавтодора» моют ограждения, шумозащитные экраны, дорожные знаки и указатели.