В Крыму установили более 3500 дорожных знаков в 2023 году

Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

С начала 2023 года в Крыму установили более 3500 дорожных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

– ГУП РК «Крымавтодор» продолжает проводить работы по замене старых дорожных знаков, находящихся в ненормативном состоянии, – отметили в ведомстве.

С начала года в Крыму установили более 3500 знаков. Они появились на дорогах регионального и межмуниципального значения. Как пояснили в Минтрансе, знаки меняют для того, чтобы повысить безопасность движения и снизить концентрацию ДТП. Кроме того, сотрудники «Крымавтодора» моют ограждения, шумозащитные экраны, дорожные знаки и указатели.