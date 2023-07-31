В Симферополе после капремонта открылась Спортивная школа по шахматам и шашкам

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и гроссмейстер Сергей Карякин посетили Спортивную школу по шахматам и шашкам в Симферополе, которая открылась после капитального ремонта. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

– Совместно с гроссмейстером, чемпионом мира по шахматам Сергеем Карякиным побывал в Спортивной школе по шахматам и шашкам в Симферополе, открывшейся после капитального ремонта. Пообщался с ее руководством, воспитанниками и их родителями, – написал глава Крыма.

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Аксенов выразил уверенность, что в стенах школы вырастет много новых чемпионов. Он поблагодарил Карякина за поддержку стремлений крымских детей и отметил, что это «настоящий патриот, истинный крымчанин с твердым характером и принципиальной позицией».

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Сергей Карякин – 32-летний уроженец Симферополя. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, а также попал в Книгу рекордов Гиннесса. Чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу. В матче за звание чемпиона мира в 2016 году уступил Магнусу Карлсену. Заслуженный мастер спорта России, награжден орденом «За заслуги» III степени.

В марте 2022 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карякина от игр из-за его заявлений о специальной военной операции на Украине. Этим летом Карякин отказался участвовать в Кубке мира по шахматам из за нежелания играть под нейтральным флагом.

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