Часть Судака может остаться без воды 2 августа

Жители 13 улиц Судака могут столкнуться с перебоями, частичным или полным отсутствием воды 2 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители 13 улиц Судака могут столкнуться с перебоями, частичным или полным отсутствием воды 2 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Вода Крыма».

– В связи с работами подрядной организации по переподключению резервуаров чистой воды в городе Судак 2 августа с 08:00 ориентировочно до 18:00 в системе будет снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения, – говорится в сообщении.

С перебоями в подаче воды могут столкнуться жители домов на улицах Яблоневой, Мичурина, Мищенко, Гагарина, Танкистов, Бирюзова, Приморской, Консульской, Нахимова, на Восточном шоссе, переулках Колхозном и Санаторном. Жителям указанных улиц рекомендуется запастись питьевой водой на период проведения работ.

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