В Симферополе 1 августа ожидаются дожди с грозами

В первый день августа в Крыму местами ожидаются кратковременные дожди и гроза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день августа в Крыму местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– Симферополь: переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 8-13 метров в секунду. температура воздуха ночью 16…18 градусов, днем 29…31 градус, – сообщили в Крымгидромете.

В Севастополе осадков не ожидается. Ветер ночь северо-восточный, днем северо-западный, до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18…20 градусов, днем – до 30 градусов.

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