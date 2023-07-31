В море у берегов Ялты нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

31 июля пиротехники МЧС обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный в море в районе пгт Понизовка под Ялтой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Артиллерийский снаряд калибром 152 мм нашли в 20 метрах от берега, на девятиметровой глубине. Взрывоопасный предмет извлекли на поверхность, вывезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

– Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасного предмета от МЧС России было привлечено восемь человек личного состава, две единицы автомобильной техники и два плавсредства, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50