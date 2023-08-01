В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 210 машин

Фото: Антон ПИКУС

По состоянию на 8.00 1 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 210 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра 210 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом очереди со стороны Керчи нет. В 7:00 со стороны Тамани в очереди стояли 110 машин, а в полночь – 186. Затруднений со стороны Керчи все это время не было.