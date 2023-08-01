В Севастополе приостановили работу морского транспорта 1 августа

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Во вторник, 1 августа, в Севастополе приостановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

– Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, – говорится в сообщении.

В дирекции отметили, что на площадях Захарова и Нахимова организуют подвижной состав. Это нужно для того, чтобы работать на компенсационном маршруте. Информацию об изменениях в работе морского транспорта пообещали разместить дополнительно.

Напомним, Керченскую переправу закрыли в 20.20. Утром паромы вновь начали курсировать. Сообщалось, что по состоянию на 5.40 движение паромов осуществляется в штатном режиме.