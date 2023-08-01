В 340 км от Севастополя три безэкипажных катера пытались атаковать два российских корабля

Фото: пресс-служба Минобороны России

В ночь на вторник, 1 августа, в 340 километрах к юго-западу от Севастополя ВСУ пытались атаковать два российских корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. Они находились в 340 километрах от Севастополя. Ночью три украинских морских безэкипажных катера попытались атаковать российские корабли. Однако попытка оказалась безуспешной. Российские корабли уничтожили все три катера. Они вели огонь из штатного вооружения.

– Корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи, – подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что российским подразделениям удалось пресечь попытки атаки ВСУ на Крым при помощи беспилотников. Дроны удалось уничтожить в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

Напомним, Федеральная служба безопасности пресекла попытку Киева совершить теракт на корабле Черноморского флота РФ, на борту которого находились высокоточные ракеты. Задержан украинский агент. У него изъяли два самодельных взрывных устройства, масса которых в тротиловом эквиваленте составляет около килограмма.