В Ялте мопед опрокинулся из-за лопнувшего колеса: погибла женщина

Фото: Сергей ГАПОН

В понедельник, 31 июля, в Ялте опрокинулся мопед Honda Dio, в результате чего погибла женщина-водитель 1987 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 12.30. Женщина 1987 года рождения ехала на мопеде по автодороге Ялта – Севастополь – Гаспра. В какой-то момент у транспортного средства лопнуло заднее колесо. Из-за этого Honda опрокинулась. В результате ДТП женщина погибла.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.