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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:06

Нашли 22 свертка: в Крыму на восемь лет посадили закладчика

В Крыму закладчик получил восемь лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Семен ШПАК

Фото: Семен ШПАК

В Керчи 37-летнего жителя Феодосии признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина приехал в Керчь, чтобы продать наркотики. Фигурант успел оборудовать восемь закладок. Его задержали полицейские. Правоохранители обнаружили у мужчины 22 свертка, в которых было более 10 грамм метадона.

– Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы, – отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что отбывать срок крымчанин будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Евпатории 31-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Крымчанин разместил ЛСД в восьми тайниках. Закладки обнаружили правоохранители. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.