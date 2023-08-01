В Симферополе начала работать школьная ярмарка 1 августа

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Во вторник, 1 августа, в Симферополе начала работать школьная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарка открылась на набережной Салгира неподалеку от музыкального училища имени П.И. Чайковского. Там можно купить школьную и спортивную форму, канцтовары, рюкзаки, обувь, учебники. На ярмарке также продаются развивающие игры и многое другое. В администрации заверили, что цены на вышеперечисленную продукцию доступные. Сообщается также, что ярмарка будет работать до 4 сентября.