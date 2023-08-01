Сбил мопед с 16-летней девушкой и скрылся: крымчанина будут судить за ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белогорском районе 31-летнего жителя Крыма обвиняют в том, что он устроил ДТП, в котором пострадала девушка 2007 года рождения, и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Авария произошла 14 апреля в селе Ароматное. Фигурант, не имеющий прав, ехал на мотоцикле XG JAO. Проезжая перекресток, он не уступил дорогу мопеду. За рулем находился подросток 2006 года рождения. В итоге транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадала пассажирка мопеда. Она получила тяжкий вред здоровью. Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшей, мотоциклист скрылся.

– Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу, – отметили в прокуратуре.