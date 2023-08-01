В Симферополе сносят незаконные нестационарные объекты

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе продолжают демонтировать незаконные нестационарные объекты. К ним относятся гаражи, различные ограждения, стопперы и так далее.

– Мы выполняем данные работы силами «Города», а также подрядной организации. На данный момент администрацией демонтировано 307 объектов, из которых порядка 200 металлических гаражей, – сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Роман Гусынин.

Прежде чем снести незаконный объект, администрация проводит информационную работу: выявляются собственники, на объекте размещается извещение о необходимости демонтажа либо же такое извещение вручается владельцу. Собственнику дают три дня на добровольный снос объекта.

– На улице Мира было выявлено 12 незаконных гаражей, из которых пять единиц собственники демонтировали своими силами, 7 – администрация демонтирует сама, – рассказал Гусынин. – Демонтированное имущество лежит на хранении два месяца. Для его возврата собственник пишет заявление, также он должен возместить затраты администрации на работы по демонтажу. После возмещения затрат мы возвращаем это имущество.

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