Служащим на севере Крыма военным передали маскировочные сети

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Военным, которые служат на севере Крыма, направили маскировочные сети. Об этом сообщает КИА.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов рассказал, что его помощник отвез несколько маскировочных сетей военным, которые служат на севере региона. По словам парламентария, купить их на полуострове оказалось непросто.

– В основном продают ту, что бликует, хорошо горит, – пояснил Бабашов.

Депутат рассказал, что в итоге сети нашли в Симферополе. Их сделали под заказ из правильной ткани и усиленным плетением. Представитель Крыма в нижней палате российского парламента отметил, что одной сетью размером 3 на 6 метров можно замаскировать блиндаж или орудие.