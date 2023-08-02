Погода на 2 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

В Крыму жарко и сухо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 августа на Крымском полуострове осадков не ожидается.

- На полуострове «хозяйничает» сухая жаркая тропическая воздушная масса, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +28…+29°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +27…+28°, юго-западный ветер 1-6 м/с. Ясно.

В Керчи +28…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +27…+28°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +30…+31°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Армянске +28…+39°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +30…+31°, западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +20…+25°, в Азовском до +25°

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