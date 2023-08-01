В Симферополе столкнулись Chevrolet и Mercedes: пострадал водитель

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 31 июля, в Симферополе столкнулись Chevrolet Lanos и Mercedes-Benz, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 13.30. Мужчина 1987 года рождения ехал за рулем Chevrolet по улице Трубаченко в сторону переулка Гренажный. Водитель решил развернуться вне перекрестка. При этом он не уступил дорогу Mercedes. За рулем этого авто был молодой человек 2000 года рождения.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате столкновения двух легковушек пострадал водитель Chevrolet. Мужчина попал в больницу.

– По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в МВД.