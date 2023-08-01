Могут посадить на 10 лет: в Севастополе женщина ранила ножом сожителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 49-летнюю женщину подозревают в умышленном причинении вреда здоровью своего 39-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Мужчина и женщина выпивали. В какой-то момент между ними возник конфликт.

– В результате внезапно возникшей неприязни женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла им один удар мужчине в область поясницы, – отметили в МВД.

Подозреваемая рассказала о случившемся своей матери. После этого фигурантка попыталась утопить нож в выгребной яме уличного туалета. Тем временем ее мать вызвала скорую. Пострадавшего увезли в больницу. Он получил проникающее ножевое ранение левой почки.

Прибывшие на место преступления полицейские задержали подозреваемую. Правоохранители изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.