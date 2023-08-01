В Крыму обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму нашли и обезвредили еще два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

В селе Войково Ленинского района нашли снаряд калибром 45 мм, в поселке Береговое под Феодосией – 122-миллиметровый снаряд. Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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