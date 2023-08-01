Губернатор Севастополя: возгорание на месте падения беспилотника потушили

Фото: t.me/razvozhaev, скриншот видео

Пожар на месте падения сбитого беспилотника под Севастополем потушен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вражеский беспилотный летательный аппарат был заглушен средствами РЭБ и взорвался после падения на землю. Взрыв привел к возгоранию травы.

– Никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили, – сообщил Развожаев. Он поблагодарил сотрудников оперативных служб за четкие и слаженные действия.

Губернатор призвал жителей Севастополя доверять только официальной информации и «отписаться от пабликов, у которых главная цель – будоражить людей и хайповать».

– И помните: чтобы не помогать врагу, не пишите в открытом доступе вопросы о каких-либо звуках. Дождитесь информации от меня, она публикуется оперативно, – добавил Развожаев.

Напомним, в ночь на 30 июля Крым пытались атаковать сразу 25 украинских дронов самолетного типа. Как сообщили в министерстве обороны РФ, 16 беспилотников уничтожили средствами противовоздушной обороны, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут. В результате атаки никто не пострадал.

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