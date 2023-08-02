В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 110 авто

Фото: Виталий ПАРУБОВ

По состоянию на 8.00 2 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 110 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 110 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи ситуация иная. Очередь перед пунктом досмотра там отсутствует. В семь утра со стороны Тамани стояло 210 машин. Со стороны Керчи очереди также не было. В полночь затруднений не было с обеих сторон.