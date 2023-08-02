Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В среду, 2 августа, в центре Симферополя устанавливают более 20 кашпо с цветами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Сотрудники отдела зеленого хозяйства МБУ «Город» украшают центр Симферополя кашпо с яркими цветами, – говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают более 20 кашпо. В администрации отметили, что работы продолжатся и в четверг, 3 августа.

Напомним, в 2023 году в Симферополе планируют высадить более 190 тысяч цветов, более 23 тысяч кустарников и 2,5 тысячи деревьев. Глава администрации Михаил Афанасьев заверил, что количество высаженных деревьев будет в разы превышать число спиленных.