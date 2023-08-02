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НовостиПроисшествия2 августа 2023 8:47

Поймали с ножом в руке: в Крыму мужчина убил знакомого и забыл об этом

В Крыму пьяный приезжий убил собутыльника и забыл об этом
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Евпатории 39-летнего приезжего из Хабаровска подозревают в убийстве человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Ночью случайный прохожий увидел на улице тело с ранением в области груди и вызвал полицию. На место прибыли правоохранители. Они задержали подозреваемого по горячим следам. Фигурант был пьян и держал в руке окровавленный нож.

Выяснилось, что мужчина приехал из Хабаровска и временно жил в Евпатории. Он выпивал с новым знакомым. Что происходило дальше, житель Дальнего Востока уже не помнил, поскольку был очень пьян. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.