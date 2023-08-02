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НовостиОбщество2 августа 2023 10:11

В Керчи в День ВДВ открыли памятник генералу Василию Маргелову

Он находится на улице Мирошника у здания ДОСААФ
Дмитрий Коренев
Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

В Керчи в День ВДВ открыли памятник Герою Советского Союза, прославленному командующему воздушно-местными войсками генералу армии Василию Маргелову.

Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

– Памятник установили на улице Мирошника у здания ДОСААФ России, – передает «Крым 24».

Василий Маргелов командовал воздушно-десантными войсками более 20 лет (в 1954–1959 и 1961–1979 гг.). Именно в его честь аббревиатуру «ВДВ» сами десантники в шутку расшифровывают как «Войска дяди Васи».

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