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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:38

Забрал 100-граммовую закладку: в Симферополе посадили наркоторговца

В Симферополе дали 10 лет колонии закладчику
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Симферополя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В октябре симферополец получил от куратора задание забрать партию наркотиков неподалеку от села Чистенького. Он должен был взять более 100 грамм мефедрона. Однако фигуранта задержали правоохранители.

– Суд с учетом позиции прокурора – государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, – говорится в сообщении.