Крымские хирурги впервые провели пластическую коррекцию митрального клапана

Фото: «Крым 24»

Хирурги Республиканской больницы имени Семашко 2 августа провели первую в Крыму пластическую коррекцию митрального клапана. Митральный клапан (двустворчатый клапан) – клапан между левым предсердием и левым желудочком сердца.

– Для коррекции используют специальные кольца. Такой метод наиболее безопасный и не требует приема специальных лекарств. Реабилитация длится три месяца. В год планируют проводить около 40 таких операций, – передает «Крым 24».

Уже завтра пациентку отпустят домой.

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