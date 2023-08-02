Глава Крыма поздравил десантников с профессиональным праздником

Аксенов пожелал всем, кто служил и служит в Воздушно-десантных войсках, крепкого здоровья, благополучия, новых побед и успехов в служении России
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил десантников с Днем ВДВ. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале Аксенова.
– Десантные подразделения, участвующие в специальной военной операции, достойно решают самые сложные и ответственные задачи на самых горячих участках фронта, неизменно демонстрируют высочайший профессионализм и стойкость, воинскую доблесть и верность долгу, – отметил Аксенов в своем поздравлении.
Он пожелал всем, кто служил и служит в Воздушно-десантных войсках, крепкого здоровья, благополучия, новых побед и успехов в служении России.
СПРАВКА КП
Днем создания ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. Именно тогда на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. После этих маневров эксперты поняли необходимость формирования такого рода войск.
Уже через год в СССР были сформированы первые десантные части, которые начали активно внедрять в Красную Армию. В 1932 году десантные батальоны вошли в состав Военно-воздушных сил (ВВС).
В 1946 году десантники начали подчиняться непосредственно министру обороны, однако самостоятельным родом войск так и не стали и еще 45 лет входили в состав сухопутных войск.
Лишь в 1991 году «крылатая пехота» получила самостоятельность. Именно тогда в России начали активно отмечать День ВДВ. Десантники праздновали день создания своих войск и ранее, но не так массово.
Официально Дня воздушно-десантных войск в России не существовало до 31 мая 2006 года. То есть до тех пор, пока президент России не подписал указ, согласно которому День ВДВ получил официальный статус.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50