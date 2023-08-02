Глава Крыма поздравил десантников с профессиональным праздником

Аксенов пожелал всем, кто служил и служит в Воздушно-десантных войсках, крепкого здоровья, благополучия, новых побед и успехов в служении России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил десантников с Днем ВДВ. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале Аксенова.

– Десантные подразделения, участвующие в специальной военной операции, достойно решают самые сложные и ответственные задачи на самых горячих участках фронта, неизменно демонстрируют высочайший профессионализм и стойкость, воинскую доблесть и верность долгу, – отметил Аксенов в своем поздравлении.

Он пожелал всем, кто служил и служит в Воздушно-десантных войсках, крепкого здоровья, благополучия, новых побед и успехов в служении России.

СПРАВКА КП

Днем создания ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. Именно тогда на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. После этих маневров эксперты поняли необходимость формирования такого рода войск.

Уже через год в СССР были сформированы первые десантные части, которые начали активно внедрять в Красную Армию. В 1932 году десантные батальоны вошли в состав Военно-воздушных сил (ВВС).

В 1946 году десантники начали подчиняться непосредственно министру обороны, однако самостоятельным родом войск так и не стали и еще 45 лет входили в состав сухопутных войск.

Лишь в 1991 году «крылатая пехота» получила самостоятельность. Именно тогда в России начали активно отмечать День ВДВ. Десантники праздновали день создания своих войск и ранее, но не так массово.

Официально Дня воздушно-десантных войск в России не существовало до 31 мая 2006 года. То есть до тех пор, пока президент России не подписал указ, согласно которому День ВДВ получил официальный статус.

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