Со дна бухты Гильзовая в Севастополе подняли более 1,6 тыс. боеприпасов

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

Со дна бухты Гильзовая в Севастополе с мая текущего года подняли более 1,6 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

– Уже третий год подряд МЧС России ведет разминирование акватории бухты Гильзовая. Только с мая этого года водолазы-пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю подняли на поверхность более 1,6 тыс. боеприпасов, обследовав свыше гектара подводной территории, – приводятся на сайте слова главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова.

Свое название бухта получила именно из-за большого количества боеприпасов: в годы Великой Отечественной войны в ее акватории и на берегу шли ожесточенные бои. Отступавшие войска сбрасывали свое вооружение в воду, чтобы оно не досталось врагу.

Все поднятые со дна боеприпасы уничтожили на полигоне в окрестностях Севастополя. До октября водолазы чрезвычайного ведомства обследуют еще 2,5 гектара морского дна.

Боеприпасы времен Великой Отечественной продолжают находить и на территории Республики Крым. Так, накануне в селе Войково Ленинского района нашли артиллерийский снаряд калибром 45 мм, в поселке Береговое под Феодосией – 122-миллиметровый снаряд. Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы вывезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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