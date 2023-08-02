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НовостиОбщество2 августа 2023 13:54

Крым стал самым дешевым направлением для отдыха в августе

Недельная поездка на полуостров на двоих будет стоить не меньше 50 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Александра Тимощенко

Фото: Александра Тимощенко

Крым оказался самым дешевым российским направлением для отдыха в августе и сентябре. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

– Очевидно, что в августе-сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму, – цитирует ее ТАСС.

По словам исполнительного директора АТОР, недельная поездка на полуостров на двоих будет стоить не меньше 50 тысяч рублей. В среднем ценовом диапазоне этот показатель составит 70 тысяч рублей. Что же касается зарубежных направлений, то самыми недорогими, вероятнее всего, станут Египет и Объединенный Арабские Эмираты.