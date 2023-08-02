В Крымском федеральном университете рассказали, от каких продуктов лучше отказаться летом

В жару лучше отказаться от алкоголя, сахара, соли, жирной пищи и кофе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Доцент кафедры пропедевтики педиатрии ОТКЗ Мединститута Крымского федерального университета Алла Юрьева сообщила, что для хорошего самочувствия и здоровья летом следует отказаться от алкоголя, сахара, соли, жирной пищи и кофе. Ее слова приводит Крымское информационное агентство.

По ее словам, алкоголь способствует повышению температуры тела, может привести к проблемам с сердцем, спазму сосудов и повышению давления. Токсичность алкоголя в жару резко увеличивается, добавила специалист.

– Аналогичный эффект достигается из-за сахара. Его избыток, особенно летом, способствует снижению иммунитета, приводит к резким колебаниям уровня глюкозы в крови, прибавке веса, нагрузке на инсулярный аппарат поджелудочной железы, а также усиливает жажду и способствует появлению отеков, – объяснила Юрьева.

Он добавила, что в жару также лучше отказаться от употребления кофе. Напиток стимулирует потерю жидкости и способствует обезвоживанию, в первую очередь страдают мозг и сердце. Кроме того, кофе угнетает аппетит, ускоряет моторику желудочно-кишечного тракта, приводя к неполному перевариванию пищи.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50