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НовостиОбщество2 августа 2023 16:07

В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения

Как подчеркнул губернатор Михаил Развожаев, «в городе все спокойно»
Дмитрий Коренев
На Северном и Южном молах ориентировочно до 20:00 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО

На Северном и Южном молах ориентировочно до 20:00 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– На Северном и Южном молах ориентировочно до 20:00 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал он в своем телеграм-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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