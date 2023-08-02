На Северном и Южном молах ориентировочно до 20:00 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– На Северном и Южном молах ориентировочно до 20:00 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал он в своем телеграм-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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