В Крыму разрабатывают проект школы для детей с ОВЗ

Фото: ​simadm.ru

Минсоцзащиты Крыма готовит проект новой школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Совмина Крыма - министра социальной защиты и труда республики Елену Романовскую.

– Сейчас идет в Симферополе проектирование нового здания для школы «Злагода» – это школа, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями. Проектирование школы идет на 350 мест с учетом того, что 150 детей – надомного обучения, – рассказала Романовская.

По ее словам, под школу выделен участок в районе улицы Балаклавской. Новое здание будет приспособлено для работы с детьми-колясочниками, детьми с ДЦП и расстройствами аутистического спектра.

Ожидается, что проект будет готов до марта 2024 года.

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