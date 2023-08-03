Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 5:12

В Крыму уничтожили 21 боеприпас времен Великой Отечественной войны

Опасные предметы нашли в Ленинском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 2 августа, в Ленинском районе Крыма уничтожили 21 боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Боеприпасы обнаружили в районе озера Чокрак и 2,5 километра к востоку от села Ячменное. Там нашли 14 артиллерийских снарядов. Большинство из них – 10 штук – калибром 45 миллиметров. Крое того, спасатели обнаружили семь гранат РГД-33. Все опасные предметы уничтожили на специальном полигоне.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли пять человек и две единицы техники.