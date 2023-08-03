В Крыму уничтожили 21 боеприпас времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 2 августа, в Ленинском районе Крыма уничтожили 21 боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Боеприпасы обнаружили в районе озера Чокрак и 2,5 километра к востоку от села Ячменное. Там нашли 14 артиллерийских снарядов. Большинство из них – 10 штук – калибром 45 миллиметров. Крое того, спасатели обнаружили семь гранат РГД-33. Все опасные предметы уничтожили на специальном полигоне.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли пять человек и две единицы техники.