В крымском Орджоникидзе укрепляют разрушенную оползнями дорогу

Фото: Служба автомобильных дорог Крыма

В крымском пгт. Орджоникидзе укрепляют дорогу, разрушенную оползневыми процессами. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.

Для того, чтобы стабилизировать горные массы и восстановить движение, разработали комплекс мер по инженерной защите дороги от оползневых процессов. На подготовительном этапе сбросили 2780 тонн глыб и камней, опасно нависающих над дорогой. Общий объем горной породы составил тысячу кубометров.

Далее планируют построить железобетонную подпорную стену протяженностью почти 50 метров. Сооружение будет состоять из девяти секций на свайном основании, состоящем из 22 буронабивных свай. Кроме того, предусмотрено устройство 29 буроинъекционных анкерных свай.

– В проекте предусмотрено устройство противокамнепадной драпировки опасного склона площадью 4540 квадратных метров стальной оцинкованной высокопрочной сетью отечественного производства, – говорится в сообщении.

Проезд по этой дороге во время работ будет осуществляться по реверсивной схеме. Когда инженерные сооружения построят, выполнят капремонт 800-метрового участка. Ширина проезжей части составит шесть метров, а тротуара – два. Работы собираются завершить до конца 2023 года.