Крымчанка 8 раз ударила молотком бывшего мужа и подумала, что он умер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Раздольненском районе местную жительницу обвиняют в покушении на убийство бывшего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Пьяная женщина на почве ревности напала на бывшего супруга. Крымчанка схватила молоток и как минимум 8 раз ударила его по голове. Пострадавший перестал двигаться и подавать признаки жизни.

– Женщина посчитала его умершим и прекратила свои преступные действия, – отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что мужчина выжил, поскольку ему оказали медицинскую помощь. Уголовное дело направили в суд.