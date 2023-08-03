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НовостиПроисшествия3 августа 2023 8:22

Крымчанка 8 раз ударила молотком бывшего мужа и подумала, что он умер

Крымчанка пойдет под суд за покушение на бывшего супруга
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Раздольненском районе местную жительницу обвиняют в покушении на убийство бывшего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Пьяная женщина на почве ревности напала на бывшего супруга. Крымчанка схватила молоток и как минимум 8 раз ударила его по голове. Пострадавший перестал двигаться и подавать признаки жизни.

– Женщина посчитала его умершим и прекратила свои преступные действия, – отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что мужчина выжил, поскольку ему оказали медицинскую помощь. Уголовное дело направили в суд.