Фото: пресс-служба администрации Ялты

В 2023 году в Ялте дополнительно выделили 10 млн рублей на ремонт дорог. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

По ее словам, с начала года муниципальное предприятие «ДЭУ» привело в порядок восемь дорог в Ялте и Алупке. Глава администрации уточнила, речь идет об улицах Чернова, Поликуровской, Кладбищенской, Светлом тупике, Революции, Привольной, Маршака, а также о дороге ко Дворцу Александра III в Массандре.

Павленко отметила, что на улице Поликуровской собирались уложить 500 квадратных метров дорожного полотна. Однако по просьбам жителей привели в порядок всю проезжую часть. Площадь превысила 2 тысячи квадратных метров.

– Движемся дальше. На этот год дополнительно выделено 10 млн. рублей на частичную замену дорожного покрытия ряда улиц в самой Ялте, Гурзуфе, Кореизе и Гаспре, – сообщила руководитель администрации.

Павленко уточнила, что работы планируют начать в сентябре.