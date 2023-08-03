Женщина повредила ногу на диком пляже в Севастополе

Фото: Спасательная служба Севастополя, vk.com

Накануне, 2 августа, севастопольские спасатели оказали помощь женщине, которая повредила ногу на диком пляже в районе бухты Александры. Об этом сообщается в официальном сообществе Спасательной службы Севастополя во «ВКонтакте».

– 2 августа в 17:54 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о женщине получившей травму ноги на диком пляже в районе бухты Александры, остановки Маяк,– говорится в сообщении.

На место выехала дежурная смена спасателей в составе пяти человек, одной единицы техники и одного плавсредства. Они эвакуировали женщину из труднодоступного места и передали медикам. Спасательная операция продлилась около полутора часов.

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