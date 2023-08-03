Эвакуировались 37 взрослых и восемь детей: стали известны подробности пожара в Симферополе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В ночь на четверг, 3 августа, из горящего девятиэтажного дома в Симферополе эвакуировались 45 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в 1.10 на улице Бела Куна. В доме загорелась квартира, расположенная на пятом этаже. Полностью потушить пожар удалось в 2.48. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. На месте происшествия работали 13 человек и четыре единицы техники.

В прокуратуре сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Из дома эвакуировали 45 человек: 37 взрослых и восемь детей. В МЧС отметили, что все эти люди покинули многоэтажку самостоятельно. Кроме того, восьмерым потребовалась помощь спасателей. Шестерых взрослых и двоих детей эвакуировали на улицу и передали медикам. По факту случившегося надзорное ведомство проводит проверку.

– Будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, – говорится в сообщении.