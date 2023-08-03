В Крыму божьих коровок используют для борьбы с вредителями

Фото: Никитский ботанический сад

Ученые Никитского ботанического сада впервые запустили в крымские парки божьих коровок для борьбы с опасным вредителем растений - австралийским червецом. Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу ботсада.

Божьих коровок Rodolia cardinalis выпустили на охоту в парки санатория «Гурзуфский» и «Санаторно-курортного оздоровительного комплекса «Ай-Даниль» Проект реализуется совместно с Южным филиалом Всероссийского центра карантина растений.

– Ученые уверены, что она стремительно вторгнется в очаги распространения червеца и достойно выполнит свою миссию агента биологического контроля численности, – цитирует Крымская газета пресс-службу НБС.

В планах – выпустить родолию на территорию еще более десятка санаториев южного берега Крыма.

СПРАВКА КП

Ицерия, или австралийский желобчатый червец (лат. Icerya purchasi), – насекомое семейства гигантских червецов, вредитель сельского хозяйства, поражающий цитрусовые и ещё более 65 семейств древесных растений. Родиной является Австралия, распространился по всему миру с посадочным материалом. Помимо прямого ущерба от высасывания сока, насекомые выделяют медвяную падь, на которой часто развивается чернь, что наносит дополнительный ущерб растению-хозяину.

Родолия(лат. Rodolia cardinalis) – вид жуков божьих коровок из подсемейства Ortaliinae, также происходит из Австралии. Является первым видом насекомых, успешно использованным для биологического контроля вредителей. Начиная с конца XIX века интродуцирован во многие страны для уничтожения австралийского желобчатого червеца.

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