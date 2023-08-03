Ударил больше 30 раз: в Крыму судят мужчину, до смерти избившего знакомого

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В Белогорском районном суде коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт в отношении крымчанина, до смерти избившего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла 23 мая 2021 года. Крымчанин находился во дворе дома своего знакомого. Мужчины выпивали, и в какой-то момент между ними возник конфликт. Злоумышленник как минимум 23 раза ударил собутыльника кулаками по лицу. После этого пострадавший упал и ударился о бетонное покрытие. Далее крымчанин еще несколько раз ударил знакомого. В результате пострадавший скончался на месте.

Присяжные сочли подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. На основании этого суд вынесет приговор.