Крымчан предупредили о высокой пожарной опасности

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С пятницы, 4 августа, по понедельник, 7 августа, в Крыму ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Предупреждение будет актуально для центральных, западных, восточных и южных районов Крыма. В МЧС напомнили, что с 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Там также нельзя проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня. Кроме того, в Крыму запрещено сжигать сухую растительность и бытовой мусор. Нарушителям правил пожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной.